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Польские фермеры сняли блокаду с пункта пропуска "Угринов"

Валентина РоманенкоВторник, 16 апреля 2024, 14:34
Польские фермеры сняли блокаду с пункта пропуска Угринов
иллюстративное фото ГПСУ

Польские фермеры прекратили блокирование пункта пропуска "Долгобичув-Угринов".

Источник: спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша во вторник в 13.50 по киевскому времени участники акции на территории Польши прекратили блокировать движение грузовым транспортным средствам перед пунктом пропуска "Долгобичув-Угринов".

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Оформление и пропуск через границу грузовиков в обоих направлениях начали осуществляться в обычном режиме".

Детали: По данным Демченко, в настоящее время на выезд из Украины перед этим пунктом пропуска ожидают 100 тяжеловозов, еще 30 грузовиков (с полной массой до 7,5 т) ожидают оформления на территории Польши.

Водителей и перевозчиков просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

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Темы: блокадаПольшаПограничная служба
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