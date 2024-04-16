Армія РФ вдарила керованою авіабомбою по Харківщині: постраждали дві людини

16 квітня росіяни обстріляли селище Золочів Харківської області, влучили в будівлю пошти.

Джерело: поліція Харківської області, Міністерство внутрішніх справ України, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "О 14:00 окупанти обстріляли смт Золочів Богодухівського району керованою авіабомбою. Влучили в будівлю "Укрпошти"".

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Деталі: Повідомляється, що у результаті обстрілу постраждали двоє людей: 50-річний чоловік та 57-річна жінка. Наразі на місці влучання працюють необхідні служби. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.





