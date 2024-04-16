Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Армія РФ вдарила керованою авіабомбою по Харківщині: постраждали дві людини

Анастасія ПроцВівторок, 16 квітня 2024, 15:42
Армія РФ вдарила керованою авіабомбою по Харківщині: постраждали дві людини
Ілюстративне фото: Getty Images

16 квітня росіяни обстріляли селище Золочів Харківської області, влучили в будівлю пошти.

Джерело: поліція Харківської області, Міністерство внутрішніх справ України, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "О 14:00 окупанти обстріляли смт Золочів Богодухівського району керованою авіабомбою. Влучили в будівлю "Укрпошти"".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що у результаті обстрілу постраждали двоє людей: 50-річний чоловік та 57-річна жінка. Наразі на місці влучання працюють необхідні служби. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.



Теми: Харківська областьракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

відеоЗеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи

Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

відеоМасштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела

Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Усі новини...
Харківська область
Росіяни вдарили авіабомбою по школі на Харківщині: двоє загиблих, є й поранені
У Харківський області застосовують графіки відключень електроенергії – Міненерго
Харківщина: окупанти зруйнували будинок, з-під завалів дістали два тіла
Останні новини
21:31
Зеленський про пакет допомоги від США: Відчують і воїни, і українські міста й села
21:21
Дніпропетровщина зможе отримати 3,2 мільярда за програмою "Зроблено в Україні"
21:09
Зеленський подякував Палаті представників: Правильний хід історії
20:50
Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси
20:48
У Конгресі США підтримали допомогу Україні
20:35
Палата представників підтримала конфіскацію заморожених активів РФ для України
20:26
Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні
20:21
Костюк здолала третю представницю з ТОП-10 поспіль і вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
20:11
фотоРакетний удар по Одесі: кількість поранених зросла, з них двоє малих дітей
20:04
Конгресмен попередив про ризик "падіння" України перед ключовим голосуванням в Палаті
Усі новини...
Реклама: