Армия РФ ударила управляемой авиабомбой по Харьковской области: пострадали два человека
Вторник, 16 апреля 2024, 15:42
16 апреля россияне обстреляли поселок Золочев Харьковской области, попали в здание почты.
Источник: полиция Харьковской области, Министерство внутренних дел Украины, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь Синегубова: "В 14:00 оккупанты обстреляли пгт Золочев Богодуховского района управляемой авиабомбой. Попали в здание "Укрпочты"".
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Детали: Сообщается, что в результате обстрела пострадали два человека: 50-летний мужчина и 57-летняя женщина. Сейчас на месте попадания работают необходимые службы. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.