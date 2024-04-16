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Армия РФ ударила управляемой авиабомбой по Харьковской области: пострадали два человека

Анастасия ПроцВторник, 16 апреля 2024, 15:42
Армия РФ ударила управляемой авиабомбой по Харьковской области: пострадали два человека
Иллюстративное фото: Getty Images

16 апреля россияне обстреляли поселок Золочев Харьковской области, попали в здание почты.

Источник: полиция Харьковской области, Министерство внутренних дел Украины, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "В 14:00 оккупанты обстреляли пгт Золочев Богодуховского района управляемой авиабомбой. Попали в здание "Укрпочты"".

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Детали: Сообщается, что в результате обстрела пострадали два человека: 50-летний мужчина и 57-летняя женщина. Сейчас на месте попадания работают необходимые службы. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Темы: Харьковская областьракетный удар
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