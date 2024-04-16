Летів у Бидгощ, опинився в Португалії: на шахрайстві викрили заступника голови облради

Державне бюро розслідувань викрило заступника голови Полтавської облради на службовому підробленні та шахрайстві.

Джерело: ДБР, СБУ, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо заступника голови Полтавської обласної ради, який під виглядом службового відрядження подорожував Європою в особистих справах.

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За даними джерела УП, йдеться про про Олега Бєлоножка.

Йому повідомлено про підозру у службовому підробленні та шахрайстві.

У взаємодії з СБУ працівники Бюро встановили, що посадовець оформив собі службове відрядження до міста Бидгощ, Республіки Польща, начебто для проведення офіційних зустрічей з польськими колегами.

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Однак, прибувши 23 березня 2023 року до Кракова, він одразу сів на літак та попрямував до Португалії. Повернувшись із відпочинку до Польщі 8 квітня 2023 року депутат цього ж дня повернувся в Україну.

Слідство встановило, що під час своєї поїздки в особистих справах чиновник отримував зарплатню в Полтавській обласній раді, чим завдав матеріальної шкоди місцевому бюджету.

Вирішується питання щодо обрання чиновнику міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.