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Летел в Быдгощ, оказался в Португалии: в мошенничестве разоблачен замглавы облсовета

Валентина РоманенкоВторник, 16 апреля 2024, 16:02
Летел в Быдгощ, оказался в Португалии: в мошенничестве разоблачен замглавы облсовета
Олег Белоножко. фото издания "Полтавщина"

Государственное бюро расследований разоблачило заместителя председателя Полтавского облсовета на служебном подлоге и мошенничестве.

Источник: ГБР, СБУ, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Работники ГБР расследуют уголовное производство в отношении заместителя председателя Полтавского областного совета, который под видом служебной командировки путешествовал по Европе по личным делам.

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По данным источника УП, речь идет об Олеге Белоножко.

Ему сообщено о подозрении в служебном подлоге и мошенничестве.

Во взаимодействии с СБУ работники Бюро установили, что чиновник оформил себе служебную командировку в город Быдгощ, Республики Польша, якобы для проведения официальных встреч с польскими коллегами.

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Однако, прибыв 23 марта 2023 года в Краков, он сразу сел на самолет и направился в Португалию. Вернувшись с отдыха в Польшу 8 апреля 2023 года депутат в этот же день вернулся в Украину.

Следствие установило, что во время своей поездки по личным делам чиновник получал зарплату в Полтавском областном совете, чем нанес материальный ущерб местному бюджету.

Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Темы: Полтавская областьмошенничествоГБРСБУ
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