Летел в Быдгощ, оказался в Португалии: в мошенничестве разоблачен замглавы облсовета
Государственное бюро расследований разоблачило заместителя председателя Полтавского облсовета на служебном подлоге и мошенничестве.
Источник: ГБР, СБУ, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Работники ГБР расследуют уголовное производство в отношении заместителя председателя Полтавского областного совета, который под видом служебной командировки путешествовал по Европе по личным делам.
По данным источника УП, речь идет об Олеге Белоножко.
Ему сообщено о подозрении в служебном подлоге и мошенничестве.
Во взаимодействии с СБУ работники Бюро установили, что чиновник оформил себе служебную командировку в город Быдгощ, Республики Польша, якобы для проведения официальных встреч с польскими коллегами.
Однако, прибыв 23 марта 2023 года в Краков, он сразу сел на самолет и направился в Португалию. Вернувшись с отдыха в Польшу 8 апреля 2023 года депутат в этот же день вернулся в Украину.
Следствие установило, что во время своей поездки по личным делам чиновник получал зарплату в Полтавском областном совете, чем нанес материальный ущерб местному бюджету.
Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.