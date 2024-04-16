Привітай "Українську правду" з 24-річчям. Стань членом Клубу УП сьогодні

"Українська правда" святкує 24-й день народження. Історія онлайн-видання почалась 16 квітня 2000 року, а першими публікаціями стали передруки статей Георгія Гонгадзе з газети "Грані" та його авторські колонки.

Незалежна редакційна команда щодня робить якісні новини, аналітичні матеріали, репортажі з фронту та закордонні журналістські розслідування. Ця робота є можливою завдяки спільноті Клубу УП – читачів "Української правди", які на постійній основі свідомо підтримують улюблене медіа.

Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди": "Для "Української правди" читач завжди на першому місці. І весь наш контент є та буде відкритим, без обмежень. Долучайтесь до Клубу УП, підтримуйте вільну журналістику – це стане найкращим подарунком для "Української правди" на 24-й день народження".

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Авторський малюнок Дон Кіхота, який є символом УП від дня заснування редакції, створив відомий український художник Сергій Майдуков.

Дон Кіхот є уособленням віри команди УП у справедливість та відстоювання правди. Футболки розроблені в колаборації з провідним українським брендом Syndicate.

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