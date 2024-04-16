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Привітай "Українську правду" з 24-річчям. Стань членом Клубу УП сьогодні

"Українська правда"Вівторок, 16 квітня 2024, 16:15
Привітай Українську правду з 24-річчям. Стань членом Клубу УП сьогодні

"Українська правда" святкує 24-й день народження. Історія онлайн-видання почалась 16 квітня 2000 року, а першими публікаціями стали передруки статей Георгія Гонгадзе з газети "Грані" та його авторські колонки.

Незалежна редакційна команда щодня робить якісні новини, аналітичні матеріали, репортажі з фронту та закордонні журналістські розслідування. Ця робота є можливою завдяки спільноті  Клубу УП – читачів "Української правди", які на постійній основі свідомо підтримують улюблене медіа. 

Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди": "Для "Української правди" читач завжди на першому місці. І весь наш контент є та буде відкритим, без обмежень. Долучайтесь до Клубу УП, підтримуйте вільну журналістику – це стане найкращим подарунком для "Української правди" на 24-й день народження".

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500 нових читачів Клубу УП, які оформлять річну підписку, отримають брендову футболку з фірмовим лого - Дон Кіхотом та ексклюзивний пін.

Ексклюзивний пін
Ексклюзивний пін "Дон Кіхот"

Авторський малюнок Дон Кіхота, який є символом УП від дня заснування редакції, створив відомий український художник Сергій Майдуков. 

Дон Кіхот є уособленням віри команди УП у справедливість та відстоювання правди. Футболки розроблені в колаборації з провідним українським брендом Syndicate

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Якщо ви вже є читачем Клубу УП та бажаєте отримати футболку або пін, пишіть: olha.hutsol@pravda.ua.

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