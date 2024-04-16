Поздравьте "Украинскую правду" с 24-летием. Присоединяйтесь к Клубу УП уже сегодня

"Украинская правда" отмечает свой 24-й день рождения. История онлайн-издания началась 16 апреля 2000 года, а первыми публикациями стали перепечатки статей Георгия Гонгадзе из газеты "Грани" и его авторские колонки.

Независимая редакционная команда каждый день создает качественные новости, аналитические материалы, репортажи с фронта и зарубежные журналистские расследования. Эта работа возможна благодаря сообществу Клуба УП - читателей "Украинской правды", которые постоянно и осознанно поддерживают любимое медиа.

Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды": "Для "Украинской правды" читатель всегда на первом месте. И весь наш контент есть и будет открытым, без ограничений. Присоединяйтесь к Клубу УП, поддерживайте свободную журналистику – это станет лучшим подарком для "Украинской правды" на ее 24-й день рождения".

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Первые 500 новых читателей Клуба УП, оформивших годовую подписку, получат брендированную футболку с фирменным логотипом – Дон Кихотом, и эксклюзивный пин.





Эксклюзивный пин "Дон Кихот"

Авторский рисунок Дон Кихота, который является символом УП с момента основания редакции, создал известный украинский художник Сергей Майдуков.

Дон Кихот является воплощением веры команды УП в справедливость и защиту правды. Футболки разработаны в коллаборации с ведущим украинским брендом Syndicate.

ВИДЕО ДНЯ

Если вы уже являетесь читателем Клуба УП и желаете получить футболку или значок, пишите: olha.hutsol@pravda.ua.