Корнієнко: Чутки, що деякі нардепи хочуть скласти мандат, є, але заяв немає

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко каже, що чутки про те, що кілька народних депутатів хочуть скласти мандати, курсують, але фактичних звернень щодо цього він не бачив.

Джерело: Корнієнко в коментарі hromadske

Деталі: Перший віцеспікер зазначив, що складання повноважень за власними бажаннями підтверджується в залі Верховної Ради.

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До того часу, поки парламент не проголосував, депутати є чинними, навіть якщо вони не відвідують засідання, додав він.

Що передувало: У грудні 2023 року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що кількість народних депутатів, які бажають достроково скласти свої повноваження, доволі велика, але сприянням їм у цьому не буде, бо вони повинні добути до кінця нинішньої каденції ВРУ.