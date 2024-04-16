Корнієнко: Чутки, що деякі нардепи хочуть скласти мандат, є, але заяв немає
Вівторок, 16 квітня 2024, 17:50
Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко каже, що чутки про те, що кілька народних депутатів хочуть скласти мандати, курсують, але фактичних звернень щодо цього він не бачив.
Джерело: Корнієнко в коментарі hromadske
Деталі: Перший віцеспікер зазначив, що складання повноважень за власними бажаннями підтверджується в залі Верховної Ради.
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До того часу, поки парламент не проголосував, депутати є чинними, навіть якщо вони не відвідують засідання, додав він.
Що передувало: У грудні 2023 року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що кількість народних депутатів, які бажають достроково скласти свої повноваження, доволі велика, але сприянням їм у цьому не буде, бо вони повинні добути до кінця нинішньої каденції ВРУ.