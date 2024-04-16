Корниенко: Слухи, что некоторые нардепы хотят сложить мандат, есть, но заявлений нет

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко говорит, что слухи о том, что несколько народных депутатов хотят сложить мандаты, курсируют, но фактических обращений по этому поводу он не видел.

Источник: Корниенко в комментарии hromadske

Детали: Первый вице-спикер отметил, что сложение полномочий по собственному желанию подтверждается в зале Верховной Рады.

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До тех пор, пока парламент не проголосовал, депутаты являются действующими, даже если они не посещают заседания, добавил он.

Что предшествовало: В декабре 2023 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что количество народных депутатов, желающих досрочно сложить свои полномочия, довольно большое, но содействия им в этом не будет, потому что они должны добыть до конца нынешней каденции ВРУ.