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Рух ЧЕСНО: За минулий рік в Україні засудили понад 300 зрадників

Тетяна ОлійникВівторок, 16 квітня 2024, 18:32
Рух ЧЕСНО: За минулий рік в Україні засудили понад 300 зрадників
Ілюстративне фото - Getty Images

У 2023 році в Україні засудили 326 зрадників та 793 колаборантів. Загалом в судах розглянули лише 30% справ за статтями "Державна зрада" та "Колабораційна діяльність", які перебували на розгляді. Це на 7% менше, ніж у 2022 році.

Джерело: рух ЧЕСНО проаналізував дані на сайті судової влади України

Деталі: За даними, що дослідили журналісти, протягом 2023 року на розгляді українських судів перебувала 1921 справа за статтею "Державна зрада" та 2724 справи за статтею "Колабораційна діяльність". Це майже вдвічі більше, ніж у 2022 році.

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Дослівно: "У 2023 році свою винуватість у держзраді визнали лише 19 підозрюваних з 1921 справи, які перебувала на розгляді (1%). Це на дев’ять справ більше, ніж у 2022 році. Винуватість у колабораційній діяльності визнали підозрювані у 117 справах (4%). Загалом судді закрили 34 справи з 1386".

Деталі: Журналісти зазначають, що протягом 2018–2021 років із 243 розглянутих справ лише у 10 провадженнях підозрювані визнали винуватість у державній зраді.

60% розглянутих справ протягом цих років були закриті.

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Теми: суд
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