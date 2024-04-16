Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей

В 2023 году в Украине осудили 326 предателей и 793 коллаборанта. Всего в судах было рассмотрено только 30% дел по статьям "Государственная измена" и "Колаборационная деятельность", которые находились на рассмотрении. Это на 7% меньше, чем в 2022 году.

Источник: движение "ЧЕСНО" проанализировало данные на сайте судебной власти Украины

Детали: По данным, которые исследовали журналисты, в течение 2023 года на рассмотрении украинских судов находилось 1921 дело по статье "Государственная измена" и 2724 дела по статье "Колаборационная деятельность". Это почти вдвое больше, чем в 2022 году.

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Дословно: "В 2023 году свою виновность в госизмене признали только 19 подозреваемых из 1921 дела, находившихся на рассмотрении (1%). Это на девять дел больше, чем в 2022 году. Виновность в коллаборационной деятельности признали подозреваемые по 117 делам (4%). Всего судьи закрыли 34 дела с 1386".

Детали: Журналисты отмечают, что в течение 2018-2021 годов из 243 рассмотренных дел только в 10 производствах подозреваемые признали виновность в государственной измене.

60% рассмотренных дел за эти годы были закрыты.