Зеленський: Китай може допомогти відновити мир для України
Вівторок, 16 квітня 2024, 20:49
Президент Володимир Зеленський вірить, що Китай може допомогти відновити справедливий мир для України і стабільність у міжнародних відносинах.
Джерело: Зеленський у вечірньому відеозверненні у соцмережах
Пряма мова: "Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах".
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Деталі: За словами українського лідера, зараз ведеться активна підготовка до першого глобального Саміту миру в Швейцарії та робота над тим, щоб він був результативним.
Зеленський подякував лідерам різних держав, які висловили готовність узяти участь у цьому саміті.
Також він подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, зокрема за його "сигнали з Пекіну".
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Що передувало:
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Китаю попросив лідера КНР Сі Цзіньпіня сприяти досягненню справедливого миру в Україні.
- Водночас Сі заявив, що підтримує проведення мирної конференції для врегулювання "української кризи", але тільки якщо в ній візьмуть участь і Росія, і Україна.