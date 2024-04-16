Зеленський: Китай може допомогти відновити мир для України

Президент Володимир Зеленський вірить, що Китай може допомогти відновити справедливий мир для України і стабільність у міжнародних відносинах.

Джерело: Зеленський у вечірньому відеозверненні у соцмережах

Пряма мова: "Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах".

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Деталі: За словами українського лідера, зараз ведеться активна підготовка до першого глобального Саміту миру в Швейцарії та робота над тим, щоб він був результативним.

Зеленський подякував лідерам різних держав, які висловили готовність узяти участь у цьому саміті.

Також він подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, зокрема за його "сигнали з Пекіну".

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