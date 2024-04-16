Зеленский: Китай может помочь восстановить мир для Украины

Президент Владимир Зеленский верит, что Китай может помочь восстановить справедливый мир для Украины и стабильность в международных отношениях.

Источник: Зеленский в вечернем видеообращении в соцсетях

Прямая речь: "Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир для Украины, стабильность в международных отношениях".

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Детали: По словам украинского лидера, сейчас ведется активная подготовка к первому глобальному Саммиту мира в Швейцарии и работа над тем, чтобы он был результативным.

Зеленский поблагодарил лидеров разных государств, которые выразили готовность принять участие в этом саммите.

Также он поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца, в частности за его "сигналы из Пекина".

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