Зеленский: Китай может помочь восстановить мир для Украины
Президент Владимир Зеленский верит, что Китай может помочь восстановить справедливый мир для Украины и стабильность в международных отношениях.
Источник: Зеленский в вечернем видеообращении в соцсетях
Прямая речь: "Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир для Украины, стабильность в международных отношениях".
Детали: По словам украинского лидера, сейчас ведется активная подготовка к первому глобальному Саммиту мира в Швейцарии и работа над тем, чтобы он был результативным.
Зеленский поблагодарил лидеров разных государств, которые выразили готовность принять участие в этом саммите.
Также он поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца, в частности за его "сигналы из Пекина".
Что предшествовало:
- Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Китай попросил лидера КНР Си Цзиньпиня способствовать достижению справедливого мира в Украине.
- В то же время Си заявил, что поддерживает проведение мирной конференции для урегулирования "украинского кризиса", но только если в ней примут участие и Россия, и Украина.