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Зеленский: Китай может помочь восстановить мир для Украины

Евгений КизиловВторник, 16 апреля 2024, 20:49
Зеленский: Китай может помочь восстановить мир для Украины
Владимир Зеленский. фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский верит, что Китай может помочь восстановить справедливый мир для Украины и стабильность в международных отношениях.

Источник: Зеленский в вечернем видеообращении в соцсетях

Прямая речь: "Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир для Украины, стабильность в международных отношениях".

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Детали: По словам украинского лидера, сейчас ведется активная подготовка к первому глобальному Саммиту мира в Швейцарии и работа над тем, чтобы он был результативным.

Зеленский поблагодарил лидеров разных государств, которые выразили готовность принять участие в этом саммите.

Также он поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца, в частности за его "сигналы из Пекина".

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Что предшествовало:

  • Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Китай попросил лидера КНР Си Цзиньпиня способствовать достижению справедливого мира в Украине.
  • В то же время Си заявил, что поддерживает проведение мирной конференции для урегулирования "украинского кризиса", но только если в ней примут участие и Россия, и Украина.

Темы: КитайЗеленскийвойнамир
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