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Китай хоче мирної конференції для врегулювання війни, але за спільної участі Росії і України

Альона Мазуренко Вівторок, 16 квітня 2024, 13:08
Китай хоче мирної конференції для врегулювання війни, але за спільної участі Росії і України
СІ ЦЗІНЬПІН. ФОТО GETTY IMAGES

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що підтримує проведення мирної конференції для врегулювання "української кризи", але тільки якщо в ній візьмуть участь і Росія, і Україна.

Джерело: Центральне телебачення Китаю (CCTV)

Китай не називає війну в Україні "війною", у повідомленні китайська сторона називає російсько-українську війну – "кризою".

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Дослівно: "Китай заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи (війни - ред.) , виступає за своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, схваленої російською та українською сторонами, з рівною участю всіх сторін і чесним обговоренням всіх мирних варіантів, і готовий підтримувати тісну комунікацію з усіма зацікавленими сторонами".

Деталі: Про це Сі Цзіньпін заявив вранці 16 квітня на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Шольц і Сі, коментуючи війну, заявили, що "віддані цілям і принципам Статуту ООН, виступають проти використання ядерної зброї або нападів на мирні ядерні об'єкти, належним чином вирішують питання міжнародної продовольчої безпеки і дотримуються міжнародного гуманітарного права".

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Сі також заявив, що для відновлення миру в Україні слід дотримуватися наступних принципів: "По-перше, зосередитися на загальній ситуації миру і стабільності, а не переслідувати егоїстичні інтереси. По-друге, охолоджувати ситуацію, а не підливати масла у вогонь. По-третє, створювати умови для відновлення миру, а не сприяти подальшій інтенсифікації конфліктів. По-четверте, зменшити негативний вплив на світову економіку і утриматися від дестабілізації глобального промислового ланцюга поставок".

Після зустрічі Сі і Шольц прогулялися і пообідали разом. На зустрічі був присутній міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Нагадаємо: 

  • Україна запросила лідера Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у глобальному "саміту миру" у Швейцарії, який запланований на 15-16 червня.
  • На початку травня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає кілька європейських країн – за даними джерел, після Франції та Сербії він приїде до Угорщини.
  •  14 квітня Олаф Шольц розпочав триденний візит до Китаю, під час якого зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем для обговорення зокрема війни Росії проти України.

Теми: КитайСі ЦзіньпінРосіявійна
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