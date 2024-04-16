Китай хоче мирної конференції для врегулювання війни, але за спільної участі Росії і України

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що підтримує проведення мирної конференції для врегулювання "української кризи", але тільки якщо в ній візьмуть участь і Росія, і Україна.

Джерело: Центральне телебачення Китаю (CCTV)

Китай не називає війну в Україні "війною", у повідомленні китайська сторона називає російсько-українську війну – "кризою".

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Дослівно: "Китай заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи (війни - ред.) , виступає за своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, схваленої російською та українською сторонами, з рівною участю всіх сторін і чесним обговоренням всіх мирних варіантів, і готовий підтримувати тісну комунікацію з усіма зацікавленими сторонами".

Деталі: Про це Сі Цзіньпін заявив вранці 16 квітня на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Шольц і Сі, коментуючи війну, заявили, що "віддані цілям і принципам Статуту ООН, виступають проти використання ядерної зброї або нападів на мирні ядерні об'єкти, належним чином вирішують питання міжнародної продовольчої безпеки і дотримуються міжнародного гуманітарного права".

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Сі також заявив, що для відновлення миру в Україні слід дотримуватися наступних принципів: "По-перше, зосередитися на загальній ситуації миру і стабільності, а не переслідувати егоїстичні інтереси. По-друге, охолоджувати ситуацію, а не підливати масла у вогонь. По-третє, створювати умови для відновлення миру, а не сприяти подальшій інтенсифікації конфліктів. По-четверте, зменшити негативний вплив на світову економіку і утриматися від дестабілізації глобального промислового ланцюга поставок".

Після зустрічі Сі і Шольц прогулялися і пообідали разом. На зустрічі був присутній міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

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