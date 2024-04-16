Китай хоче мирної конференції для врегулювання війни, але за спільної участі Росії і України
Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що підтримує проведення мирної конференції для врегулювання "української кризи", але тільки якщо в ній візьмуть участь і Росія, і Україна.
Джерело: Центральне телебачення Китаю (CCTV)
Китай не називає війну в Україні "війною", у повідомленні китайська сторона називає російсько-українську війну – "кризою".
Дослівно: "Китай заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи (війни - ред.) , виступає за своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, схваленої російською та українською сторонами, з рівною участю всіх сторін і чесним обговоренням всіх мирних варіантів, і готовий підтримувати тісну комунікацію з усіма зацікавленими сторонами".
Деталі: Про це Сі Цзіньпін заявив вранці 16 квітня на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Шольц і Сі, коментуючи війну, заявили, що "віддані цілям і принципам Статуту ООН, виступають проти використання ядерної зброї або нападів на мирні ядерні об'єкти, належним чином вирішують питання міжнародної продовольчої безпеки і дотримуються міжнародного гуманітарного права".
Сі також заявив, що для відновлення миру в Україні слід дотримуватися наступних принципів: "По-перше, зосередитися на загальній ситуації миру і стабільності, а не переслідувати егоїстичні інтереси. По-друге, охолоджувати ситуацію, а не підливати масла у вогонь. По-третє, створювати умови для відновлення миру, а не сприяти подальшій інтенсифікації конфліктів. По-четверте, зменшити негативний вплив на світову економіку і утриматися від дестабілізації глобального промислового ланцюга поставок".
Після зустрічі Сі і Шольц прогулялися і пообідали разом. На зустрічі був присутній міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.
Нагадаємо:
- Україна запросила лідера Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у глобальному "саміту миру" у Швейцарії, який запланований на 15-16 червня.
- На початку травня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає кілька європейських країн – за даними джерел, після Франції та Сербії він приїде до Угорщини.
- 14 квітня Олаф Шольц розпочав триденний візит до Китаю, під час якого зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем для обговорення зокрема війни Росії проти України.