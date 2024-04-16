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Держдеп: Блінкен обговорить китайську військову допомогу Росії на зустрічі G7

Тетяна ОлійникВівторок, 16 квітня 2024, 23:24
Держдеп: Блінкен обговорить китайську військову допомогу Росії на зустрічі G7
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото - Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорить на міністерській зустрічі G7 в Італії занепокоєння США, пов’язані із підтримкою КНР військово-промислової бази Росії.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на речника Держдепартаменту США Метью Міллера

Пряма мова: "Ми бачили впродовж останніх місяців, що з Китаю до Росії переміщуються матеріали, і РФ використовує їх для відновлення своєї промислової бази та виробництва зброї, яка з’являється потім на полі бою в Україні. І ми вкрай занепокоєні цим".

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Деталі: За його словами це питання буде на порядку денному в середу.

Крім того, за його словами, в планах держсекретаря Блінкена обговорити ці занепокоєння США напряму з китайською стороною, під час майбутнього візиту до КНР протягом найближчих тижнів.

Нагадаємо

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Дані США свідчать, що Китай різко збільшив продажі Росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншого озброєння для ведення війни проти України.

Про те, як Китай постачає в РФ рекордний обсяг продукції подвійного призначення: засоби зв'язку, оптику та напівпровідники читайте в статті "Економічної правди": Китай наступає. Пекін все більше допомагає Москві.

Теми: СШАКитайРосія
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