Держдеп: Блінкен обговорить китайську військову допомогу Росії на зустрічі G7

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорить на міністерській зустрічі G7 в Італії занепокоєння США, пов’язані із підтримкою КНР військово-промислової бази Росії.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на речника Держдепартаменту США Метью Міллера

Пряма мова: "Ми бачили впродовж останніх місяців, що з Китаю до Росії переміщуються матеріали, і РФ використовує їх для відновлення своєї промислової бази та виробництва зброї, яка з’являється потім на полі бою в Україні. І ми вкрай занепокоєні цим".

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Деталі: За його словами це питання буде на порядку денному в середу.

Крім того, за його словами, в планах держсекретаря Блінкена обговорити ці занепокоєння США напряму з китайською стороною, під час майбутнього візиту до КНР протягом найближчих тижнів.

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