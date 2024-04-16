Госдеп: Блинкен обсудит китайскую военную помощь России на встрече G7

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит на министерской встрече G7 в Италии беспокойство США, связанное с поддержкой КНР военно-промышленной базы России.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на спикера Госдепартамента США Мэтью Миллера

Прямая речь: "Мы видели в течение последних месяцев, что из Китая в Россию перемещаются материалы, и РФ использует их для восстановления своей промышленной базы и производства оружия, которое появляется затем на поле боя в Украине. И мы крайне обеспокоены этим".

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Детали: По его словам, этот вопрос будет в повестке дня в среду.

Кроме того, по его словам, в планах госсекретаря Блинкена обсудить эти беспокойства США напрямую с китайской стороной во время предстоящего визита в КНР в ближайшие недели.

Напомним:

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Данные США свидетельствуют, что Китай резко увеличил продажи России станков, микроэлектроники и других технологий, используемых Москва для производства ракет, танков, самолетов и другого вооружения для ведения войны против Украины.

О том, как Китай поставляет в РФ рекордный объем продукции двойного назначения: средства связи, оптику и полупроводники читайте в статье "Экономической правды": Китай наступает. Пекин все больше помогает Москве.