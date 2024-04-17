Держдеп: США не можуть відбивати атаки в небі над Україною, щоб не втягуватися в протистояння з Росією

Сполучені Штати не можуть втягуватися у збройне протистояння з Росією, щоби відбивати її повітряні атаки в небі над Україною, однак продовжать докладати зусиль для посилення міжнародної підтримки ЗСУ необхідними озброєннями.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер, "Укрінформ"

Деталі: За його словами, США не перебувають у збройному військовому конфлікті з Росією.

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Він зазначив, що присутність літаків США в небі над Україною для реагування на удари Росії означало би саме таке протистояння

Міллер наголосив, що США не збираються втягуватися в непрямий збройний конфлікт із Росією: "Президент Сполучених Штатів дав це чітко зрозуміти".

За його словами, конфлікт між США і РФ означав би загрозу початку Третьої світової війни.

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Тим не менше, за словами представника Держдепу, США повністю віддані підтримці оборони України.

Він наголосив, що адміністрація Байдена довела цю відданість впродовж останніх понад двох років повномасштабної війни, розв’язаної РФ проти України.

Пряма мова: "І якщо ви хочете поставити запитання про те, що ми можемо зробити ще, воно буде адресовано Конгресу Сполучених Штатів".

Ще деталі: Він нагадав, що в Палаті представників перебуває законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб національної безпеки США, який дозволив би надати Україні більше озброєнь, у тому числі, систем протиповітряної оборони: "І ми сподіваємося, що він буде прийнятий".