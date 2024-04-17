Госдеп: США не могут отражать атаки в небе над Украиной, чтобы не втягиваться в противостояние с Россией

Соединенные Штаты не могут втягиваться в вооруженное противостояние с Россией, чтобы отражать ее воздушные атаки в небе над Украиной, однако продолжат прилагать усилия для усиления международной поддержки ВСУ необходимыми вооружениями.

Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, "Укринформ"

Детали: По его словам, США не находятся в вооруженном военном конфликте с Россией.

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Он отметил, что присутствие самолетов США в небе над Украиной для реагирования на удары России означало бы именно такое противостояние

Миллер подчеркнул, что США не собираются втягиваться в непрямой вооруженный конфликт с Россией: "Президент Соединенных Штатов дал это четко понять".

По его словам, конфликт между США и РФ означал бы угрозу начала Третьей мировой войны.

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Тем не менее, по словам представителя Госдепа, США полностью привержены поддержке обороны Украины.

Он отметил, что администрация Байдена доказала эту преданность в течение последних более двух лет полномасштабной войны, развязанной РФ против Украины.

Прямая речь: "И если вы хотите задать вопрос о том, что мы можем сделать еще, он будет адресован Конгрессу Соединенных Штатов".

Еще детали: Он напомнил, что в Палате представителей находится законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности США, который позволил бы предоставить Украине больше вооружений, в том числе, систем противовоздушной обороны: "И мы надеемся, что он будет принят".