У Румунії над військовою авіабазою літали невідомі дрони

У Румунії почали розслідування обставин прольоту невідомих безпілотників над військовою авіабазою в ніч проти 16 квітня.

Джерело: "Європейська правда", "Радіо Свобода"

Деталі: За даними Військово-повітряних сил Румунії, персонал 57-ої авіабази імені Михаїла Когельничану, розташованої неподалік міста Констанца, повідомив про проліт трьох безпілотників у проміжку між 22:30 та 00:30.

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Виявлені дрони "були невеликими, найімовірніше, комерційного типу і літали на низьких швидкостях і на невеликій висоті".

Дослівно: "Відповідно до процедур, було вжито всіх заходів для забезпечення безпеки повітряного простору, а органи управління цивільним повітряним рухом були оперативно поінформовані про ситуацію, що склалася".

Ще деталі: Речник Міноборони Румунії Константин Спину уточнив "Радіо Свобода", що дрони заглушили, аби вони не становили небезпеки для військового об’єкта.

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У зв'язку з інцидентом командування 57-ої авіабази звернулось до Військової прокуратури, а військова частина ініціювала службову перевірку.

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