У Румунії над військовою авіабазою літали невідомі дрони
У Румунії почали розслідування обставин прольоту невідомих безпілотників над військовою авіабазою в ніч проти 16 квітня.
Джерело: "Європейська правда", "Радіо Свобода"
Деталі: За даними Військово-повітряних сил Румунії, персонал 57-ої авіабази імені Михаїла Когельничану, розташованої неподалік міста Констанца, повідомив про проліт трьох безпілотників у проміжку між 22:30 та 00:30.
Виявлені дрони "були невеликими, найімовірніше, комерційного типу і літали на низьких швидкостях і на невеликій висоті".
Дослівно: "Відповідно до процедур, було вжито всіх заходів для забезпечення безпеки повітряного простору, а органи управління цивільним повітряним рухом були оперативно поінформовані про ситуацію, що склалася".
Ще деталі: Речник Міноборони Румунії Константин Спину уточнив "Радіо Свобода", що дрони заглушили, аби вони не становили небезпеки для військового об’єкта.
У зв'язку з інцидентом командування 57-ої авіабази звернулось до Військової прокуратури, а військова частина ініціювала службову перевірку.
Нагадаємо:
- На румунській території вже фіксували кілька інцидентів із падінням дронів у той час, як Росія атакує українські порти на Дунаї.
- НАТО і румунські офіційні особи заявили після подібних інцидентів у минулому, що вони не знайшли доказів будь-якої навмисної атаки, спрямованої на Румунію.