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В Румынии над военной авиабазой летали неизвестные дроны

Олег Павлюк, Алена ИвашкивСреда, 17 апреля 2024, 01:29
В Румынии над военной авиабазой летали неизвестные дроны
фото: Getty Images

В Румынии начали расследование обстоятельств пролета неизвестных беспилотников над военной авиабазой в ночь на 16 апреля.

Источник: "Европейская правда", "Радио Свобода"

Детали: По данным Военно-воздушных сил Румынии, персонал 57-й авиабазы имени Михаила Когельничану, расположенной недалеко от города Констанца, сообщил о пролете трех беспилотников в промежутке между 22:30 и 00:30.

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Обнаруженные дроны "были небольшими, скорее всего, коммерческого типа и летали на низких скоростях и на небольшой высоте".

Дословно: "В соответствии с процедурами, были приняты все меры для обеспечения безопасности воздушного пространства, а органы управления гражданским воздушным движением были оперативно проинформированы о сложившейся ситуации".

Еще детали: Представитель Минобороны Румынии Константин Спину уточнил "Радио Свобода", что дроны заглушили, чтобы они не представляли опасности для военного объекта.

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В связи с инцидентом командование 57-й авиабазы обратилось в Военную прокуратуру, а военная часть инициировала служебную проверку.

Напомним:

  • На румынской территории уже фиксировали несколько инцидентов с падением дронов в то время, как Россия атакует украинские порты на Дунае.
  • НАТО и румынские официальные лица заявили после подобных инцидентов в прошлом, что они не нашли доказательств какой-либо преднамеренной атаки, направленной на Румынию.

Темы: Румыния
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