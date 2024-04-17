У Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі "Джанкой"

У ніч на середу в окупованому Криму пролунали вибухи в місті Джанкой в районі військового аеродрому.

Джерело: Astra, місцеві телеграм-канали

Деталі: За інформацією місцевих мешканців, вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги.

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Як видно на відео, після вибухів на військовому аеродромі зайнялася масштабна пожежа.

У ніч на середу в окупованому Криму пролунали вибухи в місті Джанкой в районі військового аеродрому. pic.twitter.com/iqJHJPFnt2 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 17, 2024

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За даними Вікіпедії, "Джанкой" - діючий державний аеродром в окупованому Криму. Там дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу. Також три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52.

Окрім цього у "Джанкої" дислокуються вертольоти прикордонної служби ФСБ РФ.