Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі "Джанкой"

Олена ІвашківСереда, 17 квітня 2024, 05:11
У Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі Джанкой
Скриншот відео

У ніч на середу в окупованому Криму пролунали вибухи в місті Джанкой в районі військового аеродрому.

Джерело: Astra, місцеві телеграм-канали 

Деталі: За інформацією місцевих мешканців, вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги.

Реклама:

Як видно на відео, після вибухів на військовому аеродромі зайнялася масштабна пожежа.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Вікіпедії, "Джанкой" - діючий державний аеродром в окупованому Криму. Там дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу. Також три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52. 

Окрім цього у "Джанкої" дислокуються вертольоти прикордонної служби ФСБ РФ.

Теми: Кримвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

ФОТОЖінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина у Дніпрі

фотоАфриканський пил дістався Києва

Російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації ГУР – джерела

фотоСБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП

Усі новини...
DeepState: ворог просунувся в Очеретине
ISW: Затримка допомоги США може призвести до оперативно значущих успіхів російських військ
У Румунії над військовою авіабазою літали невідомі дрони
У низці областей повітряна тривога: летять ракети, у Чернігові чули вибухи
Останні новини
20:24
20:23
США ще в березні передали Україні ракети ATACMS, якими вже били по цілях – ЗМІ
20:15
фотоУкраїнські полярники показали заходи сонця в Атлантичному океані
20:10
Окупанти здійснили понад 60 атак по всій лінії фронту за добу – Генштаб
19:59
Зеленський про допомогу США Україні: Зараз будемо долати півроку, які пройшли у дебатах
19:48
Кусала шестимісячну доньку: на Житомирщині суд покарав матір за катування дитини
19:30
Литва майже припинила імпорт зерна з Росії та Білорусі
19:20
Росіяни вивезли до окупованого Криму зебр із заповідника "Асканія-Нова" – росЗМІ
19:19
РФ хоче зірвати саміт миру у Швейцарії і має конкретний план – Зеленський
19:19
Байден розповів про радість військових в окопах на сході, коли голосували підтримку Україні
Усі новини...
Реклама: