В Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме "Джанкой"

В ночь на среду в оккупированном Крыму прогремели взрывы в городе Джанкой в районе военного аэродрома.

Источник: Astra, местные телеграм-каналы

Детали: По информации местных жителей, взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги.

Реклама:

Как видно на видео, после взрывов на военном аэродроме занялся масштабный пожар.

У ніч на середу в окупованому Криму пролунали вибухи в місті Джанкой в районі військового аеродрому. pic.twitter.com/iqJHJPFnt2 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 17, 2024

ВИДЕО ДНЯ

По данным Википедии, "Джанкой" - действующий государственный аэродром в оккупированном Крыму. Там дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Также три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52.

Кроме этого в "Джанкое" дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.