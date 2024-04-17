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В Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме "Джанкой"

Алена ИвашкивСреда, 17 апреля 2024, 05:11
В Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме Джанкой
Скриншот видео

В ночь на среду в оккупированном Крыму прогремели взрывы в городе Джанкой в районе военного аэродрома.

Источник: Astra, местные телеграм-каналы

Детали: По информации местных жителей, взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги.

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Как видно на видео, после взрывов на военном аэродроме занялся масштабный пожар.

ВИДЕО ДНЯ

По данным Википедии, "Джанкой" - действующий государственный аэродром в оккупированном Крыму. Там дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Также три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. 

Кроме этого в "Джанкое" дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

Темы: Крымвзрыв
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