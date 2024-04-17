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"Критична необхідність": Комітет розвідки США закликав негайно схвалити допомогу Україні

Олена ІвашківСереда, 17 квітня 2024, 06:51
Критична необхідність: Комітет розвідки США закликав негайно схвалити допомогу Україні
Майк Тернер, фото: Getty Images

Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу по Україні закликав Конгрес терміново ухвалити допомогу Україні, до кінця цього тижня. 

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Відповідну заяву оприлюднили голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Тернер та високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс.

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Дослівно: "Ми повинні передати допомогу Україні. Сьогодні на секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична".

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Ще деталі: Комітет оприлюднив цю заяву і в соціальних медіа.

Теми: допомога УкраїніСШАвійна
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