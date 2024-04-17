"Критична необхідність": Комітет розвідки США закликав негайно схвалити допомогу Україні
Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу по Україні закликав Конгрес терміново ухвалити допомогу Україні, до кінця цього тижня.
Джерело: "Голос Америки"
Деталі: Відповідну заяву оприлюднили голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Тернер та високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс.
Дослівно: "Ми повинні передати допомогу Україні. Сьогодні на секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична".
Statement from Chairman @RepMikeTurner and Ranking Member @JAHimes: pic.twitter.com/ZNXpfU1AzC— House Intelligence Committee (@HouseIntel) April 16, 2024
Ще деталі: Комітет оприлюднив цю заяву і в соціальних медіа.