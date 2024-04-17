"Критическая необходимость": Комитет разведки США призвал немедленно одобрить помощь Украине

Комитет разведки Палаты представителей США после секретного брифинга по Украине призвал Конгресс срочно принять помощь Украине, до конца этой недели.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Соответствующее заявление обнародовали председатель Комитета конгрессмен-республиканец Майк Тернер и высокопоставленный член комитета, конгрессмен-демократ Джим Гаймс.

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Дословно: "Мы должны передать помощь Украине. Сегодня на секретном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости предоставления Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны противостоять захватнической войне Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине критическая".

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Еще детали: Комитет обнародовал это заявление и в социальных медиа.