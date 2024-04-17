"Критическая необходимость": Комитет разведки США призвал немедленно одобрить помощь Украине
Комитет разведки Палаты представителей США после секретного брифинга по Украине призвал Конгресс срочно принять помощь Украине, до конца этой недели.
Источник: "Голос Америки"
Детали: Соответствующее заявление обнародовали председатель Комитета конгрессмен-республиканец Майк Тернер и высокопоставленный член комитета, конгрессмен-демократ Джим Гаймс.
Дословно: "Мы должны передать помощь Украине. Сегодня на секретном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости предоставления Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны противостоять захватнической войне Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине критическая".
Statement from Chairman @RepMikeTurner and Ranking Member @JAHimes: pic.twitter.com/ZNXpfU1AzC— House Intelligence Committee (@HouseIntel) April 16, 2024
Еще детали: Комитет обнародовал это заявление и в социальных медиа.