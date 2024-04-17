Росіяни атакують на 6 напрямках, найактивніше на Новопавлівському − Генштаб

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 2 ракетних та 64 авіаційних удари, а також 75 разів обстріляли позиції українських військ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню; на фронті відбулося 68 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Попівка, Воздвиженська Сумської області; Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Зарічне, Верхньокам’янське, Часів Яр, Спірне, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Первомайське, Соловйове, Біла Гора, Новобахмутівка, Олександропіль, Антонівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Берислав, Одрадокам’янка, Козацьке Херсонської області".

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Деталі: Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Лиманському напрямку росіяни 9 разів атакував позиції українських захисників в районах Тернів, Торського, Григорівки Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 19 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення.

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На Авдіївському напрямку захисники відбили 11 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де окупанти 20 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази атакували позиції захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби здійснили 5 безуспішних атак.

Водночас авіація Сил оборони протягом доби завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 2 пунктах управління росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу окупантів.