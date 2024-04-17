Россияне атакуют на 6 направлениях, активнее всего на Новопавловском − Генштаб

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 64 авиационных удара, а также 75 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты из реактивных систем залпового огня; на фронте произошло 68 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 апреля в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Поповка, Воздвиженская Сумской области; Золочев, Веселое, Волоховка, Глушковка, Колесниковка, Берестовое Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Заречное, Верхнекаменское, Часов Яр, Спирное, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Первомайское, Соловьево, Белая Гора, Новобахмутовка, Александрополь, Антоновка, Константиновка, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Берислав, Одрадокаменка, Казацкое Херсонской области".

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Детали: Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Лиманском направлении россияне 9 раз атаковали позиции украинских защитников в районах Тернов, Торского, Григорьевки Донецкой области и Серебрянского лесничества на Луганщине.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 19 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка Донецкой области, где россияне при поддержке авиации пытались улучшить тактическое положение.

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На Авдеевском направлении защитники отбили 11 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где оккупанты 20 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении оккупанты 4 раза атаковали позиции защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении захватчики не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки осуществили 5 безуспешных атак.

В то же время авиация Сил обороны в течение суток нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 2 пунктам управления россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава оккупантов.