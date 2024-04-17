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Мінус 710 загарбників, 18 ББМ і 15 артсистем − втрати Росії за добу

Ірина БалачукСереда, 17 квітня 2024, 07:50
Мінус 710 загарбників, 18 ББМ і 15 артсистем − втрати Росії за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують знищувати окупантів на українській землі − лише за минулу добу знешкодили понад 710 ворожих солдатів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 456 050 (+710) осіб,
  • танків − 7 193 (+4) од,
  • бойових броньованих машин − 13 827 (+18) од,
  • артилерійських систем − 11 624 (+15) од,
  • РСЗВ − 1 046 (+0) од,
  • засобів ППО − 760 (+1) од,
  • літаків −  347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 279 (+2) од,
  • крилатих ракет − 2 093 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 587 (+24) од,
  • спеціальної техніки − 1 910 (+2) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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