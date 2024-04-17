Мінус 710 загарбників, 18 ББМ і 15 артсистем − втрати Росії за добу
Середа, 17 квітня 2024, 07:50
Сили оборони продовжують знищувати окупантів на українській землі − лише за минулу добу знешкодили понад 710 ворожих солдатів.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 456 050 (+710) осіб,
- танків − 7 193 (+4) од,
- бойових броньованих машин − 13 827 (+18) од,
- артилерійських систем − 11 624 (+15) од,
- РСЗВ − 1 046 (+0) од,
- засобів ППО − 760 (+1) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 279 (+2) од,
- крилатих ракет − 2 093 (+1) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 15 587 (+24) од,
- спеціальної техніки − 1 910 (+2) од.
Дані уточнюються.