Минус 710 захватчиков, 18 ББМ и 15 артсистем − потери России за сутки
Среда, 17 апреля 2024, 07:50
Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов на украинской земле − только за минувшие сутки обезвредили более 710 вражеских солдат.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 456 050 (+710) человек,
- танков − 7 193 (+4) ед,
- боевых бронированных машин − 13 827 (+18) ед,
- артиллерийских систем − 11 624 (+15) ед,
- РСЗО − 1 046 (+0) ед,
- средств ПВО − 760 (+1) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 279 (+2) ед,
- крылатых ракет − 2 093 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 587 (+24) ед,
- специальной техники − 1 910 (+2) ед.
Данные уточняются.