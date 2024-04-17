Окупанти вдарили дронами і артилерією по Нікополю: є руйнування і постраждала

Російські окупанти завдали ударів дронами та з артилерії по Нікопольському району на Дніпропетровщині: постраждала жінка, зруйновані будинки.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Ввечері агресор двічі бив по Нікополю. Спрямував на місто дрони. Пошкоджені три приватні будинки і стільки ж господарських споруд.

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Ближче до опівночі окупанти поцілили по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Застосували важку артилерію".

Фото з Telegram лисака

Деталі: Вранці 17 квітня росіяни знову обстріляли Нікополь з артилерії, у результаті ударів постраждала 63-річна жінка.

Фото з Telegram лисака

Також ворожі обстріли пошкодили гімназію, 2 приватні оселі та лінію електропередач.

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