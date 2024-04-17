Оккупанты ударили дронами и артиллерией по Никополю: есть разрушения и пострадавшая

Российские оккупанты нанесли удары дронами и из артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области: пострадала женщина, разрушены дома.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Вечером агрессор дважды бил по Никополю. Направил на город дроны. Повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек.

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Ближе к полуночи оккупанты попали по Мировской общине, что на Никопольщине. Применили тяжелую артиллерию".

Фото ИЗ Telegram лысака

Детали: Уром 17 апреля россияне снова обстреляли Никополь из артиллерии, в результате ударов пострадала 63-летняя женщина.

Фото ИЗ Telegram лысака

Также вражеские обстрелы повредили гимназию, 2 частных дома и линию электропередач.

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