Оккупанты ударили дронами и артиллерией по Никополю: есть разрушения и пострадавшая
Среда, 17 апреля 2024, 08:16
Российские оккупанты нанесли удары дронами и из артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области: пострадала женщина, разрушены дома.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Вечером агрессор дважды бил по Никополю. Направил на город дроны. Повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек.
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Ближе к полуночи оккупанты попали по Мировской общине, что на Никопольщине. Применили тяжелую артиллерию".
Детали: Уром 17 апреля россияне снова обстреляли Никополь из артиллерии, в результате ударов пострадала 63-летняя женщина.
Также вражеские обстрелы повредили гимназию, 2 частных дома и линию электропередач.
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