РФ вдарила по Білопіллю: один поранений, пошкоджено газопровід та лінію електропередач
Вночі 17 квітня російська армія обстріляла з реактивних систем залпового вогню місто Білопілля Сумської області, у результаті чого одна людина отримала поранення, зазнали пошкоджень енергооб’єкти.
Джерело: Сумська ОВА у Telegram
Дослівно: "Сьогодні вночі, 17 квітня ворог скоїв черговий злочин проти мирного населення Сумщини. З РСЗВ здійснено обстріл Білопілля. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі".
Деталі: Повідомляється, що також було пошкоджено газопровід, та лінію електропередач. Без електропостачання залишилось 746 абонентів.
Попередньо, зазнав осколкових поранень один чоловік. Одну людину з пошкодженого житла перемістили у пункт незламності.
На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки нічної атаки уточнюються.