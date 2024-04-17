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РФ вдарила по Білопіллю: один поранений, пошкоджено газопровід та лінію електропередач

Станіслав ПогоріловСереда, 17 квітня 2024, 08:44
РФ вдарила по Білопіллю: один поранений, пошкоджено газопровід та лінію електропередач
фото: мапа Google

Вночі 17 квітня російська армія обстріляла з реактивних систем залпового вогню місто Білопілля Сумської області, у результаті чого одна людина отримала поранення, зазнали пошкоджень енергооб’єкти.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Дослівно: "Сьогодні вночі, 17 квітня ворог скоїв черговий злочин проти мирного населення Сумщини. З РСЗВ здійснено обстріл Білопілля. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі".

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Деталі: Повідомляється, що також було пошкоджено газопровід, та лінію електропередач. Без електропостачання залишилось 746 абонентів.

Попередньо, зазнав осколкових поранень один чоловік. Одну людину з пошкодженого житла перемістили у пункт незламності.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки нічної атаки уточнюються.

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Теми: Сумська областьжертвивійна
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