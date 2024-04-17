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РФ ударила по Белополью: один раненый, повреждены газопровод и линия электропередач

Станислав ПогориловСреда, 17 апреля 2024, 08:44
РФ ударила по Белополью: один раненый, повреждены газопровод и линия электропередач
фото: карта Google

Ночью 17 апреля российская армия обстреляла из реактивных систем залпового огня город Белополье Сумской области, в результате чего один человек получил ранения, получили повреждения энергообъекты.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Дословно: "Сегодня ночью, 17 апреля враг совершил очередное преступление против мирного населения Сумщины. С РСЗО осуществлен обстрел Белополья. В результате обстрела повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили".

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Детали: Сообщается, что также был поврежден газопровод, и линия электропередач. Без электроснабжения осталось 746 абонентов.

Предварительно, получил осколочные ранения один человек. Одного человека из поврежденного жилья переместили в пункт несокрушимости.

На месте работают все необходимые службы. Последствия ночной атаки уточняются.

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Темы: Сумская областьжертвывойна
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