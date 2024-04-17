Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У низці областей вила повітряна тривога через російські ракети, у Чернігові лунали вибухи

Ірина БалачукСереда, 17 квітня 2024, 10:30
У низці областей вила повітряна тривога через російські ракети, у Чернігові лунали вибухи
Скриншот з карти повітряних тривог

Влада України оголошувала повітряну тривогу у низці областей через загрозу російських ракетних ударів. У Чернігові пролунали вибухи. 

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Суспільне  

Дослівно ПС: "Увага! Сумська, Чернігівська, Київ, Київська області − ракетна небезпека! + Черкаська, Полтавська".

Реклама:

Деталі: Коли звучить сигнал тривоги, необхідно пройти в укриття.

За кілька хвилин Повітряні сили повідомили, що на Чернігів та Київщину летять ракети.

Дослівно ПС: "Ракета на Чернігів. Ракети на Чернігівщині, курс на Київщину. Київ, терміново в укриття".

ВІДЕО ДНЯ

Суспільне повідомило, що у Чернігові чути вибухи. 

О 9:04 тривоги поширились на інші центральні області, а також на південь України.

Повітряні сили писали, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках і є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Оновлено: О 10:07 тривоги скасували. Нині сирени лунають лише у Дніпропетровській та Донецькій областях.  

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

ФОТОЖінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина у Дніпрі

фотоАфриканський пил дістався Києва

Російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації ГУР – джерела

фотоСБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП

Усі новини...
повітряна тривога
У Києві та кількох областях оголошували тривогу
На Хмельниччині пролунали вибухи
З півдня на територію України залітали ворожі дрони
Останні новини
20:24
20:23
США ще в березні передали Україні ракети ATACMS, якими вже били по цілях – ЗМІ
20:15
фотоУкраїнські полярники показали заходи сонця в Атлантичному океані
20:10
Окупанти здійснили понад 60 атак по всій лінії фронту за добу – Генштаб
19:59
Зеленський про допомогу США Україні: Зараз будемо долати півроку, які пройшли у дебатах
19:48
Кусала шестимісячну доньку: на Житомирщині суд покарав матір за катування дитини
19:30
Литва майже припинила імпорт зерна з Росії та Білорусі
19:20
Росіяни вивезли до окупованого Криму зебр із заповідника "Асканія-Нова" – росЗМІ
19:19
РФ хоче зірвати саміт миру у Швейцарії і має конкретний план – Зеленський
19:19
Байден розповів про радість військових в окопах на сході, коли голосували підтримку Україні
Усі новини...
Реклама: