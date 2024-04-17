У низці областей вила повітряна тривога через російські ракети, у Чернігові лунали вибухи
Влада України оголошувала повітряну тривогу у низці областей через загрозу російських ракетних ударів. У Чернігові пролунали вибухи.
Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Суспільне
Дослівно ПС: "Увага! Сумська, Чернігівська, Київ, Київська області − ракетна небезпека! + Черкаська, Полтавська".
Деталі: Коли звучить сигнал тривоги, необхідно пройти в укриття.
За кілька хвилин Повітряні сили повідомили, що на Чернігів та Київщину летять ракети.
Дослівно ПС: "Ракета на Чернігів. Ракети на Чернігівщині, курс на Київщину. Київ, терміново в укриття".
Суспільне повідомило, що у Чернігові чути вибухи.
О 9:04 тривоги поширились на інші центральні області, а також на південь України.
Повітряні сили писали, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках і є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Оновлено: О 10:07 тривоги скасували. Нині сирени лунають лише у Дніпропетровській та Донецькій областях.