В ряде областей звучала воздушная тревога из-за российских ракет, в Чернигове раздавались взрывы
Власти Украины объявляли воздушную тревогу в ряде областей из-за угрозы российских ракетных ударов. В Чернигове прозвучали взрывы.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram, Общественное
Дословно ВС: "Внимание! Сумская, Черниговская, Киев, Киевская области − ракетная опасность! + Черкасская, Полтавская".
Детали: Когда звучит сигнал тревоги, необходимо пройти в укрытие.
Через несколько минут Воздушные силы сообщили, что на Чернигов и Киевскую область летят ракеты.
Дословно ВС: "Ракета на Чернигов. Ракеты на Черниговщине, курс на Киевщину. Киев, срочно в укрытие".
Общественное сообщило, что в Чернигове слышны взрывы.
В 9:04 тревоги распространились на другие центральные области, а также на юг Украины.
Воздушные силы писали, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях и есть угроза применения авиационных средств поражения.
Обновлено: В 10:07 тревоги отменили. Сейчас сирены звучат только в Днепропетровской и Донецкой областях.