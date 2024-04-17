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В ряде областей звучала воздушная тревога из-за российских ракет, в Чернигове раздавались взрывы

Ирина БалачукСреда, 17 апреля 2024, 10:30
В ряде областей звучала воздушная тревога из-за российских ракет, в Чернигове раздавались взрывы
Скриншот с карты воздушных тревог

Власти Украины объявляли воздушную тревогу в ряде областей из-за угрозы российских ракетных ударов. В Чернигове прозвучали взрывы. 

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram, Общественное 

Дословно ВС: "Внимание! Сумская, Черниговская, Киев, Киевская области − ракетная опасность! + Черкасская, Полтавская".

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Детали: Когда звучит сигнал тревоги, необходимо пройти в укрытие.

Через несколько минут Воздушные силы сообщили, что на Чернигов и Киевскую область летят ракеты.

Дословно ВС: "Ракета на Чернигов. Ракеты на Черниговщине, курс на Киевщину. Киев, срочно в укрытие".

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Общественное сообщило, что в Чернигове слышны взрывы.

В 9:04 тревоги распространились на другие центральные области, а также на юг Украины. 

Воздушные силы писали, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях и есть угроза применения авиационных средств поражения.

Обновлено: В 10:07 тревоги отменили. Сейчас сирены звучат только в Днепропетровской и Донецкой областях.   

Темы: воздушная тревога
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