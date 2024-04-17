Росіяни вдарили ракетами по Чернігову: є жертви та поранені 

У середу, 17 квітня, російські військові атакували Чернігів трьома ракетами по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако

Пряма мова Чауса: "Ворог вдарив ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені".

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Оновлено: О 9:34 очільник Чернігівської ОВА повідомив, що ворог завдав трьох ракетних ударів по майже центру Чернігова. За словами Чауса, є загиблі й багато поранених. На місці наразі працюють рятувальники та медики.

"Створений штаб, буде надаватися вся необхідна допомога".

Деталі: Ломако заявив, що окупанти влучили по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури.

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