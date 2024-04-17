Россияне ударили ракетами по Чернигову: есть жертвы и раненые

В среду, 17 апреля, российские военные атаковали Чернигов тремя ракетами по объектам гражданской и социальной инфраструктуры.

Источник: председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако

Прямая речь Чауса: "Враг ударил ракетами по Чернигову. Есть жертвы и раненые".

Реклама:

Обновлено: В 9:34 глава Черниговской ОВА сообщил, что враг нанес три ракетных удара почти по центру Чернигова. По словам Чауса, есть погибшие и много раненых. На месте сейчас работают спасатели и медики.

"Создан штаб, будет оказываться вся необходимая помощь".

Детали: Ломако заявил, что оккупанты попали по объектам гражданской и социальной инфраструктуры.

ВИДЕО ДНЯ

"Больницы работают в усиленном режиме и уже принимают первых пострадавших".