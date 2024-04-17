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ГУР заявило про знищення гелікоптера Мі-8 на аеродромі в Самарі

Анастасія ПроцСереда, 17 квітня 2024, 10:42
ГУР заявило про знищення гелікоптера Мі-8 на аеродромі в Самарі
Гелікоптер Мі-8. Ілюстративне фото: Getty Images

У Головному управлінні розвідки заявили, що 17 квітня року на аеродромі "Кряж" у російському місті Самара знищили гелікоптер Мі-8.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

 
ФОТО: ГУР

Деталі: Повідомляється, що ворог використовував цей гелікоптер для перевезення зброї та особового складу. Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.

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Теми: ГУРРосіяаеродром
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