ГУР заявило про знищення гелікоптера Мі-8 на аеродромі в Самарі

У Головному управлінні розвідки заявили, що 17 квітня року на аеродромі "Кряж" у російському місті Самара знищили гелікоптер Мі-8.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

ФОТО: ГУР

Деталі: Повідомляється, що ворог використовував цей гелікоптер для перевезення зброї та особового складу. Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.

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У Головному управлінні розвідки заявили про знищення гелікоптера Мі-8 на аеродромі "Кряж" у російському місті Самара.

Відео: ГУР pic.twitter.com/YwOFxVU3OK — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 17, 2024