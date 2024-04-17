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ГУР заявило об уничтожении вертолета Ми-8 на аэродроме в Самаре

Анастасия ПроцСреда, 17 апреля 2024, 10:42
ГУР заявило об уничтожении вертолета Ми-8 на аэродроме в Самаре
Вертолет Ми-8. Иллюстративное фото: Getty Images

В Главном управлении разведки заявили, что 17 апреля года на аэродроме "Кряж" в российском городе Самара уничтожили вертолет Ми-8.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

 
ФОТО: ГУР

Детали: Сообщается, что враг использовал этот вертолет для перевозки оружия и личного состава. Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.

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Темы: ГУРРосcияаэродром
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