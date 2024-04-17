ГУР заявило об уничтожении вертолета Ми-8 на аэродроме в Самаре

В Главном управлении разведки заявили, что 17 апреля года на аэродроме "Кряж" в российском городе Самара уничтожили вертолет Ми-8.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины





ФОТО: ГУР

Детали: Сообщается, что враг использовал этот вертолет для перевозки оружия и личного состава. Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.

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У Головному управлінні розвідки заявили про знищення гелікоптера Мі-8 на аеродромі "Кряж" у російському місті Самара.

Відео: ГУР pic.twitter.com/YwOFxVU3OK — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 17, 2024