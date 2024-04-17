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"Миротворцы" РФ начали выходить из Карабаха, который контролирует Азербайджан - СМИ

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 17 апреля 2024, 11:49
Миротворцы РФ начали выходить из Карабаха, который контролирует Азербайджан - СМИ
Фото: Getty images

По данным азербайджанских СМИ, российские военные начали выводить свой контингент "миротворцев" с территории бывшей непризнанной республики Нагорный Карабах, которая оказалась под контролем Баку в результате военных действий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на азербайджанское агентство APA, а также Musavat

Детали: По сообщениям, первый состав и военная техника "миротворческого контингента" покинули территорию храма Худаванг в Кяльбаджарском районе. Контингент россиян вышел оттуда всего несколько дней назад и сейчас туда зашла азербайджанская полиция.

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"Тем самым начался процесс вывода российского "миротворческого" контингента с территории Азербайджана", - сообщает APA.

Musavat со ссылкой на "надежные источники" утверждает, что начат процесс окончательного выхода российского контингента с территории Азербайджана.

По его информации, также продолжается вывод россиян с базы в Ходжалы. "Ожидается, что исторический и большой процесс завершится через несколько дней. Этим Азербайджан восстанавливает полный суверенный контроль над Карабахом и всеми его землями", - пишет Musavat.

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Предистория:

  • Российский "миротворческий" контингент был временно размещен в Карабахе по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении.
  • После молниеносной однодневной военной операции Баку, начатой 19 сентября 2023 года, Азербайджан фактически вернул под свой контроль Нагорный Карабах.
  • Как следствие, из Карабаха в Армению выехали более 100 тысяч этнических армян.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о событиях в регионе в статье "Третья карабахская"

Темы: АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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