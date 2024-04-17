Біржові махінації на мільярд: НАБУ розшукує екснардепа від БПП

Національне антикорупційне бюро повідомляє, що оголосило в розшук народного депутата 8 скликання від "Блоку Петра Порошенка" Руслана Демчака у справі про зловживання владою або службовим становищем.

Джерело: НАБУ

Дослівно: "Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні № 52024000000000164 від 08.04.2024, а саме Демчака Руслана Євгенійовича за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України".

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Деталі: У серпні 2023 року прокурори повідомили про підозру Демчаку за пособництво у маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Сам він заявив, що підозру не отримував.

Правоохоронці повідомляли, що викрили злочинне угруповання, яке легалізувало понад 1 млрд грн, перепродаючи цінні папери на фондовій біржі.