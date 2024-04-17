Биржевые махинации на миллиард: НАБУ разыскивает экс-нардепа от БПП

Национальное антикоррупционное бюро сообщает, что объявило в розыск народного депутата 8 созыва от "Блока Петра Порошенко" Руслана Демчака по делу о злоупотреблении властью или служебным положением.

Источник: НАБУ

Дословно: "Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве № 52024000000000164 от 08.04.2024, а именно Демчака Руслана Евгеньевича по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины".

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Детали: В августе 2023 года прокуроры сообщили о подозрении Демчаку за пособничество в манипулировании на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем. Сам он заявил, что подозрение не получал.

Правоохранители сообщали, что разоблачили преступную группировку, которая легализовала более 1 млрд грн, перепродавая ценные бумаги на фондовой бирже.