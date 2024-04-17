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Україна серед країн, де найменше бояться ядерної загрози − опитування

Ірина БалачукСереда, 17 квітня 2024, 12:32
Україна серед країн, де найменше бояться ядерної загрози − опитування
Фото ілюстративне з pixabay.com

Україна входить до країн, мешканці яких мають найнижчий рівень страху щодо ядерної загрози. 

Джерело: результати опитування соціологічної групи Рейтинг для інституту досліджень Gallup International, яке проводили наприкінці 2023 року

Дослівно Рейтинг: "Загалом протягом року у світі не відбулося значного зменшення страхів від ядерної загрози. 2/5 опитаних зараз бачать високий ризик використання ядерної зброї. Майже така ж частка оцінок помірного ризику, і лише 14% не бачать ризику".

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Деталі: Повідомляється, що в цілому у європейських країнах менше респондентів оцінюють загрозу застосування ядерної зброї як високу, ніж в країнах Азії, Африки та Південної Америки.

Водночас серед європейських країн найбільше бояться ядерної загрози Італія, Португалія, Румунія − тут більше половини мешканців оцінили загрозу як високу. 

Індонезія, Нігерія, Еквадор, Сирія, Аргентина мають найвищий показник оцінки ядерної загрози як високої. 

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Водночас Україна, Іран, Пакистан, Вірменія мають найвищий відсоток, що такого ризику немає. 

Соціологи також акцентують, що наймолодша група респондентів має найбільш песимістичні оцінки щодо ядерної загрози.  

Опитування проводилося у 41 країні світу. Загалом у жовтні-грудні 2023 року було опитано 40 428 осіб (близько 1000 осіб у кожній країні). В Україні опитування проводила Група Рейтинг. 

Теми: ядерна зброяопитування
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