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Украина среди стран, где меньше всего боятся ядерной угрозы − опрос

Ирина БалачукСреда, 17 апреля 2024, 12:32
Украина среди стран, где меньше всего боятся ядерной угрозы − опрос
Фото иллюстративное с pixabay.com

Украина входит в число стран, жители которых имеют самый низкий уровень страха относительно ядерной угрозы.

Источник: результаты опроса социологической группы Рейтинг для института исследований Gallup International, который проводили в конце 2023 года

Дословно Рейтинг: "В целом в течение года в мире не произошло значительного уменьшения страхов от ядерной угрозы. 2/5 опрошенных сейчас видят высокий риск использования ядерного оружия. Почти такая же доля оценок умеренного риска, и только 14% не видят риска".

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Детали: Сообщается, что в целом в европейских странах меньше респондентов оценивают угрозу применения ядерного оружия как высокую, чем в странах Азии, Африки и Южной Америки.

В то же время среди европейских стран больше всего боятся ядерной угрозы Италия, Португалия, Румыния − здесь половины жителей оценили угрозу как высокую.

Индонезия, Нигерия, Эквадор, Сирия, Аргентина имеют самый высокий показатель оценки ядерной угрозы как высокой.

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В то же время Украина, Иран, Пакистан, Армения имеют самый высокий процент, что такого риска нет.

Социологи также акцентируют, что самая молодая группа респондентов имеет наиболее пессимистические оценки относительно ядерной угрозы. 

Опрос проводился в 41 стране мира. Всего в октябре-декабре 2023 года было опрошено 40 428 человек (около 1000 человек в каждой стране). В Украине опрос проводила Группа Рейтинг.

Темы: ядерное оружиеопрос
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