Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що Росія ніколи не поверне Україні Крим і Донбас.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Dennik N

Деталі: За його словами, визнання принципу територіальної цілісності у випадку України є лише теорією міжнародного права, і будь-який мир буде коштувати дорого, а росіяни виграють у військовому плані.

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"З точки зору міжнародного права, кожен з нас визнає територіальну цілісність іншої країни, суверенітет, непорушність кордонів. Це гарна теорія міжнародного права. Але... росіяни ніколи не віддадуть Крим, ніколи не підуть з Донбасу та Луганська", – сказав Фіцо.

Він також висловив думку, що Україна не має військового потенціалу та військової сили у протистоянні з РФ, наводить його слова ČTK.

"У неї немає військового рішення та ніколи не буде. Буде лише на 100 тисяч більше загиблих з одного боку та з іншого. Єдине, що може допомогти, це якщо втрутиться НАТО, а це Третя світова війна", – вважає Фіцо.

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Прем'єр Словаччини знову виступив за припинення військових дій в Україні та сказав, що учасники переговорів можуть запропонувати, наприклад, запровадження особливого статусу для контрольованих РФ районів Східної України, а згодом провести референдум щодо їхнього майбутнього.

"Ви можете малювати повітряні замки, але росіяни не збираються звідситйти, це їхнє", – наголосив він.

Раніше Фіцо сказав, що не змінить своєї думки щодо війни в Україні через позицію чеського візаві Петра Фіали – який ініціював призупинення двосторонніх урядових консультацій.

Перед цим у відповідь на рішення Праги призупинити переговори з його кабінетом Роберт Фіцо заявив, що чеський уряд вирішив поставити під загрозу двосторонні відносини лише тому, що він зацікавлений у підтримці війни в Україні.

Після приходу до влади в жовтні 2023 року уряд Роберта Фіцо припинив військову допомогу Києву з державних запасів Словаччини. Він також неодноразово заявляв, що стратегія західних країн щодо України провалилася.

Нагадаємо: У другу річницю військового вторгнення Росії в Україну в лютому Фіцо, наприклад, заявив, що війна почалася у 2014 році "з розгулу українських неонацистів". Він стверджував, що стратегія Заходу щодо конфлікту не працює, що на війні гинуть слов'яни, а Захід спостерігає за цим, не маючи мирного плану від Європейського Союзу.