Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Россия никогда не вернет Украине Крым и Донбасс.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N

Детали: По его словам, признание принципа территориальной целостности в случае Украины является лишь теорией международного права, и любой мир будет стоить дорого, а россияне выиграют в военном плане.

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"С точки зрения международного права, каждый из нас признает территориальную целостность другой страны, суверенитет, нерушимость границ. Это хорошая теория международного права. Но... россияне никогда не отдадут Крым, никогда не уйдут с Донбасса и Луганска", – сказал Фицо.

Он также выразил мнение, что Украина не имеет военного потенциала и военной силы в противостоянии с РФ, приводит его слова ČTK.

"У нее нет военного решения и никогда не будет. Будет только на 100 тысяч больше погибших с одной стороны и с другой. Единственное, что может помочь, это если вмешается НАТО, а это Третья мировая война", – считает Фицо.

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Премьер Словакии снова выступил за прекращение военных действий в Украине и сказал, что участники переговоров могут предложить, например, введение особого статуса для контролируемых РФ районов Восточной Украины, а затем провести референдум относительно их будущего.

"Вы можете рисовать воздушные замки, но россияне не собираются отступать, это их", – подчеркнул он.

Ранее Фицо сказал, что не изменит своего мнения относительно войны в Украине из-за позиции чешского визави Петра Фиалы – который инициировал приостановление двусторонних правительственных консультаций.

Перед этим в ответ на решение Праги приостановить переговоры с его кабинетом Роберт Фицо заявил, что чешское правительство решило поставить под угрозу двусторонние отношения только потому, что оно заинтересовано в поддержке войны в Украине.

После прихода к власти в октябре 2023 года правительство Роберта Фицо прекратило военную помощь Киеву из государственных запасов Словакии. Он также неоднократно заявлял, что стратегия западных стран в отношении Украины провалилась.

Напомним: Во вторую годовщину военного вторжения России в Украину в феврале Фицо, например, заявил, что война началась в 2014 году "с разгула украинских неонацистов". Он утверждал, что стратегия Запада в отношении конфликта не работает, что на войне гибнут славяне, а Запад наблюдает за этим, не имея мирного плана от Европейского Союза.