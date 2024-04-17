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Суд дав 12 років полоненому росіянину, який розстріляв цивільне авто біля Бучі

Євген КізіловСереда, 17 квітня 2024, 15:39
Суд дав 12 років полоненому росіянину, який розстріляв цивільне авто біля Бучі
Засуджений окупант Радік Гукасян. фото: СБУ

Український суд дав реальний тюремний строк 12 років російському солдату, який розстріляв автомобіль з цивільним чоловіком біля Бучі, а потім потрапив у полон.

Джерело: Служба безпеки України у соцмережах

Деталі: За даними СБУ, йдеться про Радіка Гукасяна – 29-річного контрактника із 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил Росії.

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Під час боїв за Київ він разом з іншими російськими військовими розстріляв цивільне авто поблизу Бучі, внаслідок чого загинув водій. Щоб приховати злочин, окупанти закопали тіло вбитого чоловіка у лісі.

Українські захисники взяли Гукасяна у полон під час боїв на Херсонському напрямку у серпні 2022 року.

Як встановило розслідування, зловмисник був у складі окупаційного угруповання Росії, яке з перших днів брало участь у повномасштабному вторгненні РФ.

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Перебуваючи на території Київщини, Гукасян разом зі спільниками обстрілював та грабував помешкання місцевих жителів. А потім награбоване майно відправляв до РФ.

За матеріалами СБУ Гукасяна визнано винним за ч. 2 ст. 28 та чч.1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб).

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив росіянину 12 років тюрми.

Довідково: Російська армія увійшла до Бучі 27 лютого 2022 року. За 33 дні окупації військові РФ скоїли в Бучанському районі понад 9 тисяч воєнних злочинів та вбили більш як 1400 цивільних жителів, зокрема 37 дітей. Збройні сили України звільнили місто 31 березня.

Теми: Бучавійнасудв'язниця
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