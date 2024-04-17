Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Суд дал 12 лет пленному россиянину, который расстрелял гражданское авто возле Бучи

Евгений КизиловСреда, 17 апреля 2024, 15:39
Суд дал 12 лет пленному россиянину, который расстрелял гражданское авто возле Бучи
Приговоренный оккупант Радик Гукасян. фото: СБУ

Украинский суд дал реальный тюремный срок 12 лет российскому солдату, который расстрелял автомобиль с гражданским возле Бучи, а затем попал в плен.

Источник: Служба безопасности Украины в соцсетях

Детали: По данным СБУ, речь идет о Радике Гукасяне - 29-летнем контрактнике из 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил России.

Реклама:

Во время боев за Киев он вместе с другими российскими военными расстрелял гражданское авто вблизи Бучи, в результате чего погиб водитель. Чтобы скрыть преступление, оккупанты закопали тело убитого мужчины в лесу.

Украинские защитники взяли Гукасяна в плен во время боев на Херсонском направлении в августе 2022 года.

Как установило расследование, злоумышленник был в составе оккупационной группировки России, которая с первых дней участвовала в полномасштабном вторжении РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Находясь на территории Киевской области, Гукасян вместе с сообщниками обстреливал и грабил дома местных жителей. А потом награбленное имущество отправлял в РФ.

По материалам СБУ Гукасян признан виновным по ч. 2 ст. 28 и чч.1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством по предварительному сговору группой лиц).

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил россиянину 12 лет тюрьмы.

Справка: Российская армия вошла в Бучу 27 февраля 2022 года. За 33 дня оккупации военные РФ совершили в Бучанском районе более 9 тысяч военных преступлений и убили более 1400 гражданских жителей, в том числе 37 детей. Вооруженные силы Украины освободили город 31 марта.

Темы: Бучавойнасудтюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ

Помощь Украине: США объявили новый пакет на $1 млрд

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Жінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина в Днепре

фотоАфриканская пыль добралась до Киева

Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники

Все новости...
Буча
СБУ о заявлении МИД России: Особенно цинично в годовщину освобождения Бучи
Зеленский в Буче: Чтобы начинать такие агрессии, Россия сделала ненависть своей идеологией
Огромную воронку в Бучанском районе вырыла северокорейская ракета KN-24 – источники
Последние новости
20:52
Днепр во второй раз стал чемпионом Украины
20:38
Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами
20:24
Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ
20:23
США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям - СМИ
20:15
фотоУкраинские полярники показали закаты солнца в Атлантическом океане
20:10
Оккупанты совершили более 60 атак по всей линии фронта за сутки – Генштаб
19:59
Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах
19:48
Кусала шестимесячную дочь: на Житомирщине суд наказал мать за пытки ребенка
19:30
Литва почти прекратила импорт зерна из России и Беларуси
19:20
Россияне вывезли в оккупированный Крым зебр из заповедника "Аскания-Нова" - росСМИ
Все новости...
Реклама: