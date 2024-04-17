Суд дал 12 лет пленному россиянину, который расстрелял гражданское авто возле Бучи

Украинский суд дал реальный тюремный срок 12 лет российскому солдату, который расстрелял автомобиль с гражданским возле Бучи, а затем попал в плен.

Источник: Служба безопасности Украины в соцсетях

Детали: По данным СБУ, речь идет о Радике Гукасяне - 29-летнем контрактнике из 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил России.

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Во время боев за Киев он вместе с другими российскими военными расстрелял гражданское авто вблизи Бучи, в результате чего погиб водитель. Чтобы скрыть преступление, оккупанты закопали тело убитого мужчины в лесу.

Украинские защитники взяли Гукасяна в плен во время боев на Херсонском направлении в августе 2022 года.

Как установило расследование, злоумышленник был в составе оккупационной группировки России, которая с первых дней участвовала в полномасштабном вторжении РФ.

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Находясь на территории Киевской области, Гукасян вместе с сообщниками обстреливал и грабил дома местных жителей. А потом награбленное имущество отправлял в РФ.

По материалам СБУ Гукасян признан виновным по ч. 2 ст. 28 и чч.1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством по предварительному сговору группой лиц).

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил россиянину 12 лет тюрьмы.

Справка: Российская армия вошла в Бучу 27 февраля 2022 года. За 33 дня оккупации военные РФ совершили в Бучанском районе более 9 тысяч военных преступлений и убили более 1400 гражданских жителей, в том числе 37 детей. Вооруженные силы Украины освободили город 31 марта.