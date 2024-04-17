Сили оборони отримають 2 тисячі засобів РЕБ ближньої дії українського виробництва 

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що на фронт поїдуть 2 тисячі одиниць РЕБу ближньої дії українського виробництва, які створили учасники кластера Brave1.



Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова: "РЕБ ближньої дії, зокрема "окопний", точково захищає військових та їхні позиції, бронетехніку, автомобілі для евакуації. Він глушить російські FPV-дрони, дрони-скидачі й дрони-розвідники. Це десятки тисяч збережених життів та одиниць техніки".

Деталі: За словами Федорова, до повномасштабного вторгнення в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії. Завдяки системній роботі Brave1 ця сфера почала розвиватися, і вже є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту. Також міністр цифрової трансформації України додав, що далі контрактуватиме нові партії.

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"Наше стратегічне завдання — щоб кожен підрозділ та кожна одиниця техніки, яка потребує захисту РЕБ, його отримала. А ціллю Brave1 залишається пошук і підтримка розробників, щоб технологічно посилити військових".



