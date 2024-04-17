Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Сили оборони отримають 2 тисячі засобів РЕБ ближньої дії українського виробництва 

Середа, 17 квітня 2024, 15:54
Сили оборони отримають 2 тисячі засобів РЕБ ближньої дії українського виробництва 
Фото: Михайло Федоров

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що на фронт поїдуть 2 тисячі одиниць РЕБу ближньої дії українського виробництва, які створили учасники кластера Brave1.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова: "РЕБ ближньої дії, зокрема "окопний", точково захищає військових та їхні позиції, бронетехніку, автомобілі для евакуації. Він глушить російські FPV-дрони, дрони-скидачі й дрони-розвідники. Це десятки тисяч збережених життів та одиниць техніки". 

Деталі: За словами Федорова, до повномасштабного вторгнення в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії. Завдяки системній роботі Brave1 ця сфера почала розвиватися, і вже є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту. Також міністр цифрової трансформації України додав, що далі контрактуватиме нові партії.

Реклама:

"Наше стратегічне завдання — щоб кожен підрозділ та кожна одиниця техніки, яка потребує захисту РЕБ, його отримала. А ціллю Brave1 залишається пошук і підтримка розробників, щоб технологічно посилити військових".

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

ФОТОЖінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина у Дніпрі

фотоАфриканський пил дістався Києва

Російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації ГУР – джерела

фотоСБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП

Усі новини...
Останні новини
20:24
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 
20:23
США ще в березні передали Україні ракети ATACMS, якими вже били по цілях – ЗМІ
20:15
фотоУкраїнські полярники показали заходи сонця в Атлантичному океані
20:10
Окупанти здійснили понад 60 атак по всій лінії фронту за добу – Генштаб
19:59
Зеленський про допомогу США Україні: Зараз будемо долати півроку, які пройшли у дебатах
19:48
Кусала шестимісячну доньку: на Житомирщині суд покарав матір за катування дитини
19:30
Литва майже припинила імпорт зерна з Росії та Білорусі
19:20
Росіяни вивезли до окупованого Криму зебр із заповідника "Асканія-Нова" – росЗМІ
19:19
РФ хоче зірвати саміт миру у Швейцарії і має конкретний план – Зеленський
19:19
Байден розповів про радість військових в окопах на сході, коли голосували підтримку Україні
Усі новини...
Реклама: