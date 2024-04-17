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Силы обороны получат 2 тысячи средств РЭБ ближнего действия украинского производства

Среда, 17 апреля 2024, 15:54
Силы обороны получат 2 тысячи средств РЭБ ближнего действия украинского производства
Фото: Михаил Федоров

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что на фронт поедут 2 тысячи единиц РЭБа ближнего действия украинского производства, которые создали участники кластера Brave1.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь: "РЭБ ближнего действия, в частности "окопный", точечно защищает военных и их позиции, бронетехнику, автомобили для эвакуации. Он глушит российские FPV-дроны, дроны-сбрасыватели и дроны-разведчики. Это десятки тысяч сохраненных жизней и единиц техники". 

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Детали: По словам Федорова, до полномасштабного вторжения в Украине не было ни одной разработки РЭБа ближнего действия. Благодаря системной работе Brave1 эта сфера начала развиваться, и уже есть десятки технологических решений, которые государство может покупать для фронта. Также министр цифровой трансформации Украины добавил, что дальше будет контрактовать новые партии.

"Наша стратегическая задача - чтобы каждое подразделение и каждая единица техники, которая нуждается в защите РЭБ, его получила. А целью Brave1 остается поиск и поддержка разработчиков, чтобы технологически усилить военных".

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