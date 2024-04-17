Німеччина шукає додаткові засоби ППО для України

Уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні.

Джерело: "Європейська правда", Tagesschau

Деталі: З ініціативою виступили міністерства закордонних справ та оборони Німеччини.

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Міністерка закордонних справ Анналена Бербок та очільник Міноборони Борис Пісторіус вже звернулися до партнерів з ЄС та НАТО, а також до третіх країн, повідомили речники обох міністерств.

Представники відомств не надали жодних подробиць, однак зазначили, що Ініціатива "Негайні дії щодо протиповітряної оборони" має на меті якнайшвидше надати Україні ще більшу підтримку у засобах ППО.

За словами речника, "нам потрібно ще раз серйозно розглянути, чи є інші системи, які можна швидко надати Україні".

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